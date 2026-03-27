iPhone arriva la verifica età nel Regno Unito | ecco come funziona e quando toccherà all’Italia

In Regno Unito, Apple ha reso obbligatoria la verifica dell’età per tutti i possessori di account Apple grazie a un aggiornamento di iOS 26. La funzione permette di confermare l’età degli utenti attraverso un sistema di verifica digitale. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sulla data di introduzione di questa misura in Italia.

Apple ha introdotto nel Regno Unito un sistema di verifica dell’età obbligatoria per tutti i possessori di account Apple, implementato attraverso un aggiornamento del sistema operativo iOS 26.4 per iPhone e iPad. La novità, annunciata tramite una pagina di supporto aggiornata martedì scorso, rappresenta un cambio di paradigma significativo nella gestione della sicurezza digitale, soprattutto per i minori. Gli utenti britannici che aggiornano i propri dispositivi vengono ora invitati a confermare di avere almeno 18 anni per utilizzare determinati servizi o funzionalità, o per eseguire determinate azioni sul proprio account. La formulazione volutamente ampia di Apple lascia intendere che il sistema di age assurance riguarderà un ventaglio esteso di operazioni, dalla navigazione web agli acquisti in-app. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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