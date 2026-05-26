Nel Foggiano tre comuni voltano pagina rieletti cinque sindaci ballottaggio a San Giovanni Rotondo

Da foggiatoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In cinque comuni del Foggiano, i sindaci uscenti sono stati riconfermati nelle rispettive cariche, mentre a Serracapriola si è verificato il ritorno di un ex vice reggente. A Candela, Giuseppe De Vitto ha preso il posto di Nicola Gatta come sindaco. Tre ribaltoni si sono verificati a Cagnano Varano, Monteleone di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio, dove sono stati eletti nuovi amministratori. A San Giovanni Rotondo si svolgerà un ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco.

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Cinque sindaci uscenti rieletti, la vittoria dell'ex vice reggente a Serracapriola, l'affermazione di Giuseppe De Vitto alla successione di Nicola Gatta alla guida di Candela e tre ribaltoni: a Cagnano Varano, Monteleone di Puglia e Rocchetta Sant'Antonio. Rimandato di quindici giorni l'esito a. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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