nel ciclismo le moto sono un problema

Durante una gara di ciclismo, sono state segnalate problematiche legate alle moto di supporto, che spesso offrono un vantaggio aerodinamico ai corridori. La presenza di queste moto può alterare le dinamiche della corsa, influenzando le prestazioni dei partecipanti. La questione è stata discussa tra organizzatori e regolatori, ma non sono state ancora adottate modifiche ufficiali alle norme. La discussione rimane aperta sulla gestione di questi mezzi durante le competizioni.

Nelle ultime settimane, nel ciclismo su strada si parla tanto di moto. Più una gara è importante è più moto precedono, seguono o stanno accanto ai corridori in bicicletta. Quelle moto sono indispensabili per poter accompagnare, mostrare e raccontare il ciclismo: trasportano operatori televisivi, fotografi e motocronisti, e in certi casi offrono assistenza ai corridori in corsa. Secondo diversi addetti ai lavori, però, in certi casi le moto sono così vicine ai ciclisti che ne influenzano le velocità: la scia delle moto modificherebbe quindi l’andamento della corsa, impattando sul risultato finale. È un problema che c’è da anni. È famoso uno scatto di Marco Pantani sulla salita della Cipressa, alla Milano-Sanremo 1999, in cui è circondato da moto, che a volte per chi pedala in corsa possono anche essere un pericolo o un ostacolo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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