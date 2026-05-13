il ciclismo raccontato dalle moto

Durante il Giro d’Italia, oltre ai ciclisti e agli spettatori lungo il percorso, ci sono anche i motociclisti incaricati di seguire la corsa. Questi motociclisti si posizionano tra i corridori per riprendere le immagini e trasmettere le notizie in tempo reale. La loro presenza permette di monitorare l’andamento della gara e di fornire aggiornamenti costanti ai mezzi di comunicazione. Il ruolo dei motociclisti è fondamentale per la copertura mediatica dell’evento.

Il Giro d’Italia – partito venerdì dalla Bulgaria e ora arrivato in Italia – durerà più di tre settimane: 21 tappe, una al giorno, con in mezzo tre giorni di riposo e spostamento. Le ore di diretta televisiva saranno 170 e visto che il ciclismo non è, non sempre, tra gli sport più vivaci e ricchi di eventi, per riempirle tutte bisogna ingegnarsi un po’. Grazie al fatto che il ciclismo va per le strade, una possibilità è mettere su quelle strade una moto che abbia come passeggero un giornalista o un ex ciclista nel ruolo di motocronista. Quello del motocronista è un lavoro raro che fanno in pochissimi al mondo, e mai a tempo pieno. È complicato, perché si sta sulle strade, ed è delicato, perché si sta in mezzo ai corridori; ma è anche un lavoro che offre un punto di vista privilegiato.🔗 Leggi su Ilpost.it

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