IMU 2026 rivoluzione alle aliquote e sconti fino al 50% | scadenze novità e chi paga meno

Nel 2026, le norme sull’IMU subiranno cambiamenti significativi, tra cui nuove aliquote e sconti fino al 50%. I contribuenti dovranno rispettare le scadenze previste, con la prima fissata al 16 giugno. Le novità riguardano anche incentivi per i pagamenti digitali e la possibilità di risparmiare sulle seconde case. Le modifiche sono state annunciate in vista dell’anno prossimo, con l’obiettivo di aggiornare il sistema di tassazione sugli immobili.

Nuove regole sulle aliquote, spinta ai pagamenti digitali e possibile risparmio sulle seconde case. Rivoluzione IMU nel 2026, in vista della prima scadenza del 16 giugno. Si va verso la semplificazione e l’alleggerimento del carico fiscale, ma, attenzione, ma molto dipenderà dalle scelte dei singoli Comuni. IMU 2026: scadenze e calendario dei pagamenti. Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello dell’ acconto IMU, in scadenza lunedì 16 giugno 2026. Come sempre il versamento si basa sulle aliquote deliberate dai Comuni per l’anno precedente, salvo che siano già disponibili quelle aggiornate. I contribuenti possono scegliere anche di versare l’intera imposta in un’unica soluzione entro giugno.🔗 Leggi su Panorama.it

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