A Cernusco riprende l’appuntamento con “Solo per oggi”, una manifestazione che combina negozi aperti, spettacoli, street food e momenti di intrattenimento. Dal 2012 questa iniziativa richiama ogni volta migliaia di persone nel centro cittadino, con negozi e attività commerciali coinvolti in un evento che coinvolge tutta la comunità. La manifestazione si svolge lungo il Naviglio, attirando visitatori e appassionati di shopping e divertimento.

A Cernusco lo shopping si trasforma ancora una volta in evento diffuso. Torna "Solo per oggi", la formula che unisce acquisti, intrattenimento e vita di comunità e che, dal 2012, richiama ogni volta migliaia di visitatori nel centro cittadino, con un costante "tutto esaurito" lungo il Naviglio. L’iniziativa, che va in scena oggi, è promossa da Confcommercio e sostenuta dal Comune, e punta a rilanciare gli esercizi di vicinato trasformando le vie del centro in un grande percorso a cielo aperto: negozi aperti, bancarelle, spettacoli e attività per tutte le età, in un mix ormai consolidato che negli anni si è rivelato una delle formule più efficaci per attrarre pubblico e far vivere la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Torna "Solo per oggi" un successo seriale: negozi aperti, sconti spettacoli e street food

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