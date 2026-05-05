Ha tagliato tutti i ponti | la crisi profonda di Meghan Markle con i potenti americani

Da ilgiornale.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Stati Uniti, l'attenzione si concentra di nuovo su Meghan Markle, ma questa volta non si tratta di eventi pubblici o iniziative di spettacolo. La protagonista è coinvolta in una crisi che riguarda rapporti con figure influenti e poteri locali. La situazione ha portato a un allontanamento deciso, con la Markle che avrebbe interrotto ogni rapporto con alcune personalità di spicco nel paese.

Negli Stati Uniti si torna a parlare di Meghan Markle, ma questa volta non per nuovi progetti o apparizioni di rilievo. Secondo diversi osservatori, la duchessa starebbe attraversando una fase complicata nei rapporti con l’ élite di Hollywood, tra critiche mediatiche, assenze importanti e presunti contrasti con figure influenti. A far discutere sono stati in particolare due episodi recenti, una satira molto dura andata in onda nel programma Saturday Night Live e la sua mancata partecipazione al Met Gala, uno degli appuntamenti più esclusivi del mondo della moda. La (terribile) satira televisiva. Nel fine settimana, Meghan è finita nel mirino della satira televisiva americana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ha tagliato tutti i ponti la crisi profonda di meghan markle con i potenti americani
© Ilgiornale.it - “Ha tagliato tutti i ponti”: la crisi profonda di Meghan Markle con i “potenti” americani

L'INTERVISTA DI MEGHAN A OPRAH, LE BUGIE DI MEGHAN PARTE 1

Video L'INTERVISTA DI MEGHAN A OPRAH, LE BUGIE DI MEGHAN PARTE 1

Notizie correlate

Leggi anche: Lo show di Meghan Markle su Netflix è un flop: “With Love, Meghan” crolla negli ascolti, a rischio il contratto con la piattaforma

“Avete visto?”. Meghan Markle, dopo anni mostra la figlia e tutti sorpresi per quel dettaglioUn’immagine tenera, quasi sospesa nel tempo, ha acceso il giorno di San Valentino dei fan reali di mezzo mondo.

Tutti gli aggiornamenti

meghan markle ha tagliato tutti iHa tagliato tutti i ponti: la crisi profonda di Meghan Markle con i potenti americaniNegli Stati Uniti si torna a parlare di Meghan Markle, ma questa volta non per nuovi progetti o apparizioni di rilievo. Secondo diversi osservatori, la duchessa starebbe attraversando una fase ... msn.com

meghan markle ha tagliato tutti iMeghan Markle e il messaggio criptico dopo le polemiche: Finiscono i 7 anni più difficiliMeghan Markle condivide post astrologici sui 7 anni più difficili: tra haters, polemiche e un possibile nuovo inizio. rumors.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.