Ha tagliato tutti i ponti | la crisi profonda di Meghan Markle con i potenti americani

Negli Stati Uniti, l'attenzione si concentra di nuovo su Meghan Markle, ma questa volta non si tratta di eventi pubblici o iniziative di spettacolo. La protagonista è coinvolta in una crisi che riguarda rapporti con figure influenti e poteri locali. La situazione ha portato a un allontanamento deciso, con la Markle che avrebbe interrotto ogni rapporto con alcune personalità di spicco nel paese.

Negli Stati Uniti si torna a parlare di Meghan Markle, ma questa volta non per nuovi progetti o apparizioni di rilievo. Secondo diversi osservatori, la duchessa starebbe attraversando una fase complicata nei rapporti con l’ élite di Hollywood, tra critiche mediatiche, assenze importanti e presunti contrasti con figure influenti. A far discutere sono stati in particolare due episodi recenti, una satira molto dura andata in onda nel programma Saturday Night Live e la sua mancata partecipazione al Met Gala, uno degli appuntamenti più esclusivi del mondo della moda. La (terribile) satira televisiva. Nel fine settimana, Meghan è finita nel mirino della satira televisiva americana.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Ha tagliato tutti i ponti”: la crisi profonda di Meghan Markle con i “potenti” americani L'INTERVISTA DI MEGHAN A OPRAH, LE BUGIE DI MEGHAN PARTE 1 Notizie correlate Leggi anche: Lo show di Meghan Markle su Netflix è un flop: “With Love, Meghan” crolla negli ascolti, a rischio il contratto con la piattaforma “Avete visto?”. Meghan Markle, dopo anni mostra la figlia e tutti sorpresi per quel dettaglioUn’immagine tenera, quasi sospesa nel tempo, ha acceso il giorno di San Valentino dei fan reali di mezzo mondo. Tutti gli aggiornamenti Ha tagliato tutti i ponti: la crisi profonda di Meghan Markle con i potenti americaniNegli Stati Uniti si torna a parlare di Meghan Markle, ma questa volta non per nuovi progetti o apparizioni di rilievo. Secondo diversi osservatori, la duchessa starebbe attraversando una fase ... msn.com Meghan Markle e il messaggio criptico dopo le polemiche: Finiscono i 7 anni più difficiliMeghan Markle condivide post astrologici sui 7 anni più difficili: tra haters, polemiche e un possibile nuovo inizio. rumors.it