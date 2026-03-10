Lo show di Meghan Markle su Netflix è un flop | With Love Meghan crolla negli ascolti a rischio il contratto con la piattaforma

Lo show di Meghan Markle su Netflix, intitolato “With Love, Meghan”, non sta ottenendo i risultati sperati: gli ascolti sono in calo e il contratto con la piattaforma potrebbe essere a rischio. La serie, che vede la partecipazione dell’ex duchessa, non riesce a conquistare il pubblico nel settore dell’intrattenimento. La situazione evidenzia le difficoltà di Meghan Markle nel mercato degli show televisivi.

E anche Meghan Markle su Netflix fa flop. Nemmeno per le ex duchesse c’è scampo. La dura legge degli ascolti, nonché il concorrenziale settore “lifestyle”, ha inchiodato la moglie di Harry al palo. I dati della seconda metà del 2025, parlano chiaro. With Lov e, Meghan, lo show sul lifestyle lanciato poco più di un anno fa, ha suscitato una certa curiosità iniziale ma è presto finito nella parte bassa della classifica dei click di Netflix. La seconda stagione, uscita in estate, non ha raccolto grandi entusiasmi e ma soprattutto numeri davvero irrisori. Infine l o speciale natalizio, che avrebbe dovuto risollevare gli ascolti è stato un mezzo fiasco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Articoli correlati

“La serie ‘With Love’ di Meghan Markle non tornerà su Netflix per un’altra stagione”: ascolti deludenti e al 383esimo posto tra tutte le produzioni della piattaformaLa serie della Duchessa del Sussex chiude dopo due stagioni con solo 5,3 milioni di visualizzazioni e un indice di gradimento del 23% La serie tv...

Leggi anche: Meghan Markle, dopo il flop del suo show: “Magazzini stracolmi di marmellata e Netflix la regala”

South Park Roasts Meghan Markle’s Netflix Holiday Special | Brutal “With Love, Meghan” Parody

Una selezione di notizie su Meghan Markle

Temi più discussi: Meghan Markle si separa da Netflix: il flop della serie e i prodotti invenduti, cosa c'è dietro; Netflix divorzia da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietro; Meghan Markle rompe il contratto con Netflix: produrrà tutto da sola; Meghan Markle, nel suo show Netflix ruba il look di Kate Middleton: omaggio o scontro aperto? I fan si dividono.

Meghan Markle rompe il contratto con Netflix: produrrà tutto da solaMeghan Markle rompe il contratto con Netflix dopo il flop in tv e i magazzini pieni di prodotti: produrrà tutto da sola ... dilei.it

«Netflix divorzia da Meghan Markle, gestirà il suo brand da sola»: il flop della serie e i prodotti invenduti. Cosa c'è dietroNetflix chiude la collaborazione con Meghan Markle. Secondo quanto riferiscono diversi media statunitensi, il gigante dello streaming taglia i ponti con il brand di lifestyle della ... ilmessaggero.it

Netflix chiude la collaborazione con il brand lifestyle di Meghan Markle, dopo una serie di tentativi tutt'altro che di successo: cosa è successo con As Ever e l'attrice in cerca di riscatto, almeno economico - facebook.com facebook

Meghan Markle, Netflix l'ha mollata. I progetti falliti dopo il contratto da 100 milioni. Il disastro della sua azienda: «Ora dovrà fare tutto da sola» x.com