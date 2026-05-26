Negative all’ebola le due persone rientrate nel Comasco dall’Uganda

Due persone residenti nel Comasco, rientrate dall’Uganda domenica 24 maggio, sono state sottoposte a controlli dopo aver manifestato sintomi compatibili con l’Ebola. I test effettuati sui due cooperanti sono risultati negativi, escludendo la presenza del virus. La loro situazione è stata monitorata, ma non ci sono ulteriori complicazioni. I risultati sono stati comunicati ufficialmente.

I cooperanti, residenti a Lurate Caccivio e Bulgarograsso, sono risultati positivi a un batterio responsabile di forme acute di gastroenterite. Sono risultati negativi all’ebola i due cooperanti residenti nel Comasco che, rientrati domenica 24 maggio dall’Uganda, avevano accusato sintomi riconducibili al virus. I due, un 30enne di Lurate Caccivio e di una 31enne di Bulgarograsso, erano stati prelevati dalle loro abitazioni e portati in isolamento all’ospedale Sacco di Milano, in attesa dei risultati dei test. I cooperanti sono stati sottoposti a tutte le analisi per malattie infettive potenzialmente responsabili dei loro sintomi: alla fine sono risultati positivi a un batterio responsabile di forme acute di gastroenterite. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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While this is good, I hope people realize that in the first three days of illness a person can have a false negative #Ebola test. Depending on suspicion and symptoms may want to consider retesting, especially if symptoms persist. x.com

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