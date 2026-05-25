Due persone residenti in provincia di Como sono state portate in isolamento all’ospedale Sacco di Milano per sospetta infezione da Ebola. Sono un uomo di 30 anni di Lurate Caccivio e una donna di 31 anni di Bulgarograsso, entrambi rientrati recentemente dall’Uganda. Sono stati sottoposti a test per verificare la presenza del virus, che sta causando focolai in alcuni paesi africani.

Due persone residenti in provincia di Como e da poco rientrate dall’ Uganda sono in isolamento all’ ospedale Sacco di Milano per sospetta ebola, virus che sta colpendo in modo grave alcuni Paesi dell’ Africa: si tratta di un 30enne di Lurate Caccivio e di una 31enne di Bulgarograsso. Entrambi hanno accusato sintomi e, prelevati dalle loro abitazioni, sono stati portati in isolamento all’ospedale Sacco di Milano. Sono rientrati da una zona non lontana da Congo e Ruanda. Come ha spiegato Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Milano, i pazienti «appartengono a due nuclei familiari diversi di persone che lavorano come cooperanti in Uganda» e sono rientrati «da una zona non lontana da Congo e Ruanda, dove sono rimasti tre mesi ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sospetti casi di ebola nel Comasco: test su due persone rientrate dall’Uganda

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Nel Comasco attivato il protocollo sanitario per Ebola: test su due persone partite dallUganda

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