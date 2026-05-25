Ebola nel Comasco attivato il protocollo sanitario | test su due persone partite dall’Uganda

Nel comune di Lurate Caccivio, nel Comasco, è stato attivato il protocollo sanitario dopo che due persone provenienti dall’Uganda sono state sottoposte a test per sospetti casi di Ebola. Le due persone sono state messe in isolamento e sottoposte a controlli medici. Non sono stati ancora comunicati i risultati dei test. La zona è stata messa sotto osservazione dalle autorità sanitarie locali.

A Lurate Caccivio, piccolo paese del Comasco, è stato attivato il protocollo sanitario per sospetti casi di Ebola. Lo comunica la sindaca Serena Arrighi, che in una nota ha informato la cittadinanza delle procedure messe in atto. Due persone, sbarcate alle 5,50 da Addis Abeba a Malpensa, provenienti dall’Uganda, avevano sintomi riconducibili all’ebola. Per questo motivo sono stati isolati e portati all’ospedale Sacco di Milano in attesa dei risultati dei test: sono stati infatti sottoposti a tutti i test per malattie che vanno dalla malaria all’ebola. Le due persone che presentano i sintomi, entrambi cooperanti, sono un uomo di 30 anni con febbre, nausea e vomito e una donna di 33 con febbre a 39, brividi, confusione mentale e vomito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Nel Comasco attivato il protocollo sanitario per Ebola: test su due persone partite dallUganda

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