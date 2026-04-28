Diano Marina | 3 serate di alta cucina tra chef stellati e territorio

A Diano Marina si terranno tre serate dedicate alla cucina di alto livello, dal 8 al 10 maggio 2026. L'evento, chiamato Aromatica, coinvolge chef stellati e il territorio locale, promuovendo la biodiversità del Ponente Ligure. Le cene saranno organizzate con un format a quattro mani, mettendo insieme diverse realtà gastronomiche della zona. L’iniziativa mira a valorizzare le eccellenze culinarie e il patrimonio naturalistico del luogo.

? Cosa sapere Diano Marina ospita tre cene gourmet con chef stellati dall'8 al 10 maggio 2026.. L'evento Aromatica promuove la biodiversità del Ponente Ligure attraverso il format a quattro mani.. Diano Marina ospiterà tra l’8 e il 10 maggio 2026 tre serate di alta cucina dove chef di fama internazionale collaboreranno con i ristoratori locali per celebrare le tradizioni del Ponente Ligure attraverso il format delle Cene a 4 mani. L’evento, che si inserisce nel cuore pulsante della manifestazione Aromatica, trasformerà le cucine dei più prestigiosi stabilimenti del comprensorio dianese in laboratori di creatività condivisa. Non si tratterà...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diano Marina: 3 serate di alta cucina tra chef stellati e territorio Notizie correlate Diano Marina si accende: chef stellati e sapori a AromaticaDiano Marina si prepara a ospitare, tra l’8 e il 10 maggio del prossimo anno, la tredicesima edizione di Aromatica, un evento che mette al centro le... Non solo techno al Parco Dora, anche chef stellati come Enrico Crippa: arriva "Taverna Futurista", l'alta cucina entra al Kappa FuturFestival 2026Il Kappa FuturFestival 2026 espande i propri confini e porta l'alta cucina internazionale tra i giganti industriali del Parco Dora. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2026 in Riviera e Côte d'Azur. Diano Marina: presentato il calendario degli eventi estivi. Oltre 100 eventi gratuiti da giugno a ottobre per residenti, turisti e famiglie / Foto e videoSarà sicuramente, come avete visto, un’estate ricca di appuntamenti, un palinsesto delle manifestazioni di cui siamo particolarmente orgogliosi – dichiara il sindaco di Diano Marina Cristiano Za ... imperiapost.it Gli eventi estivi a Diano MarinaDiano Marina.Sabato 14 giugno torna Incontri Ravvicinati con i Cantautori, in un calendario ricco di eventi tra musica, cultura, spettacolo e tradizione. Presentato oggi il programma estivo dianese. riviera24.it