Diano Marina si prepara ad accogliere la tredicesima edizione di Aromatica, un evento dedicato alle erbe aromatiche e ai prodotti tipici della Riviera Ligure. La manifestazione si svolgerà dall’8 al 10 maggio e vedrà la partecipazione di chef stellati e produttori locali. Durante i tre giorni, saranno organizzate dimostrazioni di cucina, degustazioni e iniziative per valorizzare le tradizioni gastronomiche della zona.

Diano Marina si prepara a ospitare, tra l’8 e il 10 maggio del prossimo anno, la tredicesima edizione di Aromatica, un evento che mette al centro le erbe aromatiche e l’eccellenza agroalimentaria della Riviera Ligure. Il festival, che trasformerà l’isola pedonale del centro cittadino in un polo di profumi e sapori, celebra la tradizione locale a sei mesi dal riconoscimento della cucina italiana come Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco. L’area espositiva e i punti dedicati allo street food saranno il cuore pulsante di tre giornate intense, caratterizzate da una programmazione che spazia dai laboratori tecnici ai cooking show con protagonisti di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Diano Marina si accende: chef stellati e sapori a Aromatica

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