Nba Playoff highlights | i Knicks battono i Cavs e tornano alle Finals dopo 27 anni

Notizia in breve

I Knicks hanno concluso la serie contro i Cavs con una vittoria 4-0, conquistando il titolo della Eastern Conference e qualificandosi per le Finals dopo 27 anni. La squadra ha chiuso la serie con una vittoria decisiva, portando a casa il pass per la finale NBA. Questa è la prima volta dal 1996 che i Knicks raggiungono la fase finale del campionato. La vittoria ha portato i giocatori e i tifosi a festeggiare l'accesso alla finale.