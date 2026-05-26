Nba Playoff highlights | i Knicks battono i Cavs e tornano alle Finals dopo 27 anni
I Knicks hanno concluso la serie contro i Cavs con una vittoria 4-0, conquistando il titolo della Eastern Conference e qualificandosi per le Finals dopo 27 anni. La squadra ha chiuso la serie con una vittoria decisiva, portando a casa il pass per la finale NBA. Questa è la prima volta dal 1996 che i Knicks raggiungono la fase finale del campionato. La vittoria ha portato i giocatori e i tifosi a festeggiare l'accesso alla finale.
Serata indimenticabile per i Knicks, che chiudono la serie con i Cavs sul 4-0, si prendono il titolo della Eastern Conference e soprattutto volano alle Finals, dove torneranno a giocarsi l'anello a distanza di 27 anni dall'ultima volta. Partita da incorniciare per Karl-Anthony Towns, che mette a referto una doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
NBA Highlights: Knicks sweep Cavs, earn first NBA Finals trip since 1999
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NEW YORK IMPAZZISCE I Knicks completano l'opera, fanno 4-0 sui Cleveland Cavaliers e volano alle NBA Finals. Per la prima volta dal 1999. Finale: https://www.pianetabasket.com/nba/playoff-nba-new-york-knicks-sweep-su-cleveland-e-prima-finale-nb facebook
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