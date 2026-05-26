I New York Knicks hanno conquistato la qualificazione alle Finals di Eastern Conference, vincendo la serie contro Cleveland con un risultato di 4-0. La squadra ha ottenuto una vittoria netta in tutte e quattro le partite. Questa qualificazione rappresenta un ritorno alle Finals dopo 27 anni.

I New York Knicks chiudono la serie delle Finals di Eastern Conference con un netto 4-0 contro Cleveland. Gara-4 termina 130-93 alla Rocket Arena: per la franchigia della Grande Mela è il ritorno alle NBA Finals per la prima volta dal 1999. I New York Knicks dominano anche gara-4 delle Finals di Eastern Conference e conquistano le NBA Finals dopo 27 anni di attesa. Alla Rocket Arena i Knicks travolgono i Cleveland Cavaliers con un pesantissimo 130-93, chiudendo la serie sul 4-0 e centrando l’undicesima vittoria consecutiva nei playoff. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - NBA, Knicks travolgono Cleveland e volano alle Finals dopo 27 anni

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Knicks sweep Cavs for NBA Finals spot

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