NBA Knicks implacabili | travolgono i Cavs 130-93 e tornano alle Finals dopo 27 anni

I New York Knicks hanno battuto i Cleveland Cavaliers 130-93, assicurandosi la qualificazione alle finali NBA dopo 27 anni. La partita si è conclusa con un vantaggio di 37 punti. La vittoria permette alla squadra di tornare alla fase finale del campionato, dopo un lungo intervallo. Nessun dettaglio su altri aspetti della gara o sui singoli giocatori.

Cleveland (Stati Uniti), 26 maggio 2026 - Missione compiuta per i New York Knicks che dopo 27 anni tornano alle Finals NBA. Alla prima opportunità disponibile, infatti, la franchigia della “Grande Mela” ha chiuso i conti delle finali di Eastern Conference con un secco 4-0 a spese dei Cleveland Cavaliers, travolti tra le mura amiche della Rocket Arena con un eloquente 130-93. L’undicesima vittoria di fila ottenuta in questi playoff dai Knicks (record di franchigia), che ha permesso loro di alzare al cielo il trofeo riservato alla vincitrice della Eastern Conference, è figlia del lavoro di tutta la squadra, che ha squadernato un’eccellente... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks predictions: Which team will advance to the NBA Finals

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