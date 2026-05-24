NBA i risultati della notte 24 maggio | i Knicks vanno sul 3-0 contro i Cavaliers e sono ad un passo dalle Finals
Nella notte si sono disputate le partite dei playoff NBA. I Knicks hanno vinto la terza partita contro i Cavaliers, portandosi sul 3-0 nella serie. La squadra di New York è a un passo dalla qualificazione alle Finals. La partita si è conclusa con una vittoria netta dei Knicks, che hanno mantenuto il vantaggio nel punteggio per tutta la durata. I Cavaliers ora devono vincere le prossime due partite per proseguire nella competizione.
I New York Knicks non lasciano nuovamente scampo ai Cleveland Cavaliers nelle finali di Conference ad Est! In gara-3 a campi invertiti la franchigia della ‘Grande Mela’ vince 108-121 e vola sul 3-0 nella serie, ad una sola vittoria dalle NBA Finals che tornerebbe a disputare a quasi 30 anni di distanza dall’ultima volta. I Cavaliers sono letteralmente spalle al muro e devono cercare di aggiudicarsi gara-4 per allungare la serie almeno a gara-5 ed evitare anche lo sweep (sconfitta 4-0, ndr). Uscita perfetta dai blocchi dei Knicks (0-5), con i Cavaliers che ci mettono un po’ a carburare ma riescono a riportarsi sotto con il tap-in di Mobley (9-10). 🔗 Leggi su Oasport.it
Final 4:28 INSANE XMAS ENDING Cavaliers vs Knicks | December 25, 2025
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