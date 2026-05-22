NBA i risultati della notte 22 maggio | i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serie

Nella notte si sono disputate le partite dei playoff NBA, con i New York Knicks che hanno ottenuto una vittoria contro i Cleveland Cavaliers, portandosi sul 2-0 nella serie. Le finali di Eastern e Western Conference sono in corso, coinvolgendo varie squadre che cercano di avanzare verso l’atto conclusivo della stagione. Questi incontri rappresentano le fasi decisive della competizione, con le squadre impegnate a superarsi per ottenere un posto nelle finali. La postseason prosegue con incontri intensi e risultati che si susseguono rapidamente.

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