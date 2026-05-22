NBA i risultati della notte 22 maggio | i New York Knicks battono nuovamente i CAVS e si portano sul 2-0 nella serie

Da oasport.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono disputate le partite dei playoff NBA, con i New York Knicks che hanno ottenuto una vittoria contro i Cleveland Cavaliers, portandosi sul 2-0 nella serie. Le finali di Eastern e Western Conference sono in corso, coinvolgendo varie squadre che cercano di avanzare verso l’atto conclusivo della stagione. Questi incontri rappresentano le fasi decisive della competizione, con le squadre impegnate a superarsi per ottenere un posto nelle finali. La postseason prosegue con incontri intensi e risultati che si susseguono rapidamente.

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Continua il lungo viaggio dei playoff NBA 2025-2026. In questi giorni si stanno giocando le finali di Eastern e Western Conference in attesa dell’ultimo atto che concluderà la stagione e assegnerà il titolo. Nella notte italiana è andata in scena gara-2 della serie tra Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Andiamo a scoprire il risultato finale e le migliori prestazioni. Dopo la grande rimonta in gara-1, i New York Knicks centrano la seconda vittoria consecutiva battendo in casa i CAVS per 109-93. Il match resta sostanzialmente in equilibrio per tutto il primo tempo, concluso in testa dai padroni di casa. Il terzo quarto però è decisivo, i Knicks hanno una marcia in più, realizzano un parziale di 18-0 e spezzano la partita. 🔗 Leggi su Oasport.it

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