Nazionali Pochettino sceglie Pulisic | l’americano vola al Mondiale Nulla da fare per Musah
In vista del Mondiale che inizierà l'11 giugno, il ct degli Stati Uniti ha incluso Pulisic nella lista dei convocati, mentre Musah è stato escluso. Pulisic, attaccante, è stato scelto per rappresentare la nazionale nella competizione. La formazione definitiva sarà annunciata prima dell'inizio del torneo.
Con il campionato ormai finito, è ora di pensare al Mondiale. A partire dall'11 giugno, le Nazionali più forti al mondo si scontreranno in uno dei tornei più prestigiosi mai esistiti. Mauricio Pochettino, commissario tecnico degli USA, ha rotto gli indugi, ufficializzato i 26 convocati che vestiranno la maglia americana nella competizione. Un elenco importante, ma che brilla grazie alla presenza di Christian Pulisic, numero 11 del Milan. Gli Stati Uniti puntano molto sul numero 11 rossonero che, tra l'altro, non sarà l'unica conoscenza del nostro campionato. Tar i convocati, infatti, risultano esserci anche Weston McKennie, giocatore della Juventus, e Timothy Weah, in prestito al Marsiglia dalla Juventus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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