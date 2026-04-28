L’ex calciatore e attuale commentatore televisivo ha commentato le possibilità di un calciatore statunitense di avere un ruolo importante nel prossimo Mondiale. Durante una trasmissione di DAZN, ha espresso che non sarebbe sorprendente se il giocatore riuscisse a distinguersi e a recitare un ruolo di rilievo nella competizione. La sua analisi si è concentrata sulle potenzialità dell’atleta in vista della fase finale del torneo.

Nella serata di ieri è andato in scena il big match della 34esima giornata: a San Siro il Milan di Massimiliano Allegri e la Juventus di Luciano Spalletti si sono scontrate in un vero e proprio spareggio per la Champions League. Il match, terminato con un pareggio. reti inviolate, ha fatto conquistare ad entrambe le formazioni un punto ciascuno. Questo pareggio, però, giova più al Milan rispetto ai bianconeri: con il punto conquistato ieri sera, il diavolo si porta a +6 punti dal quinto posto, occupato dal Como di Fabregas fermo a quota 61 punti. Uno dei protagonisti maggiori del match è stato Christian Pulisic: l'americano, al momento del cambio, si è arrabbiato con se stesso per la brutta prestazione fornita.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ferrara: “Pulisic? Non mi meraviglierei che possa fare un grande Mondiale”

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