Hakan Calhanoglu ha ottenuto la qualificazione al Mondiale con la nazionale turca, mentre la Polonia, nonostante un assist di Zielinski, è stata eliminata. La partecipazione ai prossimi tornei internazionali si deciderà nelle prossime sfide di qualificazione. Entrambi i calciatori sono attualmente in forza a club italiani e hanno contribuito alle rispettive nazionali nelle gare decisive.

Inter News 24 Nazionali Inter, Calhanoglu strappa il pass per il Mondiale con la sua Turchia. Niente da fare per la Polonia di Zielinski. La notte delle finali playoff per i Mondiali 2026 ha regalato verdetti opposti per i protagonisti del centrocampo dell’ Inter. Da un lato la gioia di Hakan Calhanoglu, che con la sua Turchia ha staccato il pass per la rassegna iridata; dall’altro la delusione di Piotr Zielinski, eliminato con la sua Polonia al termine di una sfida rocambolesca contro la Svezia. A Pristina, la Nazionale guidata da Vincenzo Montella ha piegato il Kosovo grazie a una rete di Aktürkoglu al 53′: un lampo che è bastato a regalare la qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionali Inter, Calhanoglu vola al Mondiale con la sua Turchia. Beffa per Zielinski: firma un assist ma la Polonia viene eliminata

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