Navitec firma il gigante del mare | ecco lo yacht a vela più grande al mondo

Notizia in breve

Navitec ha completato la costruzione dello yacht a vela più grande al mondo, con alberi alti 100 metri e vele rigide monumentali. Le installazioni tecnologiche più complesse sono state gestite da un team specializzato, incaricato di integrare le strutture e i sistemi di navigazione avanzati. La progettazione ha richiesto soluzioni innovative per garantire stabilità e sicurezza. La nave rappresenta un record di dimensioni e tecnologia nel settore nautico.