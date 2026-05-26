Navitec firma il gigante del mare | ecco lo yacht a vela più grande al mondo
Navitec ha completato la costruzione dello yacht a vela più grande al mondo, con alberi alti 100 metri e vele rigide monumentali. Le installazioni tecnologiche più complesse sono state gestite da un team specializzato, incaricato di integrare le strutture e i sistemi di navigazione avanzati. La progettazione ha richiesto soluzioni innovative per garantire stabilità e sicurezza. La nave rappresenta un record di dimensioni e tecnologia nel settore nautico.
? Punti chiave Come hanno collegato alberi da 100 metri a vele rigide monumentali?. Chi ha gestito le installazioni tecnologiche più critiche del progetto?. Perché questo sistema ibrido cambierà gli standard della nautica mondiale?. Quali competenze hanno permesso a un'azienda spezzina di dominare Saint-Nazaire?.? In Breve Luca Gallinari e Constantin Serban Bodogan coordinano le installazioni tecniche a Saint-Nazaire.. Tre vele rigide da 1.500 metri quadri ciascuna raggiungono 4.500 metri quadri totali.. Il sistema SolidSail permette velocità fino a 17 nodi con propulsione ibrida.. L'azienda opera a Genova presso i cantieri Mariotti e per la multinazionale Wärtsilä. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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