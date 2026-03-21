Nel deserto di Atacama, in Cile, sta prendendo forma il più grande telescopio ottico e infrarosso mai costruito. Il progetto, che coinvolge diverse aziende e istituzioni, ha sede a Bologna e prevede la realizzazione di un impianto di dimensioni imponenti. La struttura sarà installata in una zona nota per le condizioni favorevoli all’osservazione astronomica.

Nel deserto di Atacama, in Cile, sta nascendo il più grande telescopio ottico e infrarosso mai realizzato. Che parlerà anche italiano. O meglio, bolognese. L’ Extremely Large Telescope (Elt) sarà infatti dotato di un sofisticato sistema di ottica adattiva con specchi deformabili, ideato dall’ Inaf. Il sistema si chiama Morfeo e sarà assemblato a Bologna dagli scienziati dell’Istituto di astrofisica e dell’Alma Mater, sostenuti anche grazie a fondi Pnrr. L’Elt è un progetto dello European Southern Observatory (Eso) e disporrà di uno specchio principale di 39 metri di diametro, con una massa di oltre tremila tonnellate. Nei giorni scorsi, la ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, ha fatto visita ai siti astronomici dell’Eso, in Cile, col presidente dell’Inaf, Roberto Ragazzoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il telescopio più grande del mondo. Ecco il progetto da Bologna al Cile

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