Nautoarte26 parte la nuova stagione | opening tra live dj set e performance circensi
Il 28 maggio apre la nuova stagione estiva di NautoArte26, nello spazio sotto il Nautoscopio sul waterfront di Palermo. L’evento di apertura include un live, un dj set e performance circensi. La manifestazione si svolgerà fino a fine estate, con eventi programmati ogni settimana. La location, situata vicino all’opera architettonica, ospiterà spettacoli e intrattenimento dal vivo. Nessun dettaglio sugli artisti o sugli orari è stato comunicato.
Prenderà ufficialmente il via il 28 maggio NautoArte26, la nuova stagione estiva del Nauto ai piedi dell’iconica opera architettonica il Nautoscopio che domina il waterfront cittadino alla Cala di Palermo.L’opening ufficiale del 28 maggio inaugurerà la stagione con una grande festa firmata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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