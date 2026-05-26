Nautoarte26 parte la nuova stagione | opening tra live dj set e performance circensi

Notizia in breve

Il 28 maggio apre la nuova stagione estiva di NautoArte26, nello spazio sotto il Nautoscopio sul waterfront di Palermo. L’evento di apertura include un live, un dj set e performance circensi. La manifestazione si svolgerà fino a fine estate, con eventi programmati ogni settimana. La location, situata vicino all’opera architettonica, ospiterà spettacoli e intrattenimento dal vivo. Nessun dettaglio sugli artisti o sugli orari è stato comunicato.