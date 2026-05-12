Articolo. Dal 17 al 24 maggio il festival coinvolge artisti e giovani curatori under 30 in un percorso dedicato ai temi urgenti del presente Dal 17 al 24 maggio torna la settima edizione di « Up To You », festival di spettacolo dal vivo che intreccia teatro, danza, musica e arti performative in un dialogo continuo con il presente. La direzione artistica del festival è curata da Qui e Ora Residenza Teatrale, che anche quest’anno ha costruito il programma con il coinvolgimento di una direzione artistica partecipata under 30: un gruppo sempre più numeroso di giovani coinvolti nel percorso curatoriale, organizzativo e comunicativo del festival. È proprio da questo lavoro condiviso che nasce il claim dell’edizione 2026, «Up To Us».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Up To You», otto giorni di teatro contemporaneo tra performance, dj set e visioni condivise

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