Antonella Bundu ha descritto un attacco subito in mare dopo che la sua imbarcazione si è arenata nel Mediterraneo. Dopo il naufragio, la nave è stata presa d’assalto da un gruppo di persone che hanno tentato di entrare a bordo. L’incidente si è verificato in acque internazionali, e la testimonianza riguarda l'episodio di violenza e l’assalto alla barca che si è verificato in quel momento.

Antonella Bundu racconta il violento abbordaggio della Flottilla in acque internazionali, avvenuto dopo che la sua imbarcazione è rimasta naufragata nel Mediterraneo. La donna descrive l’intervento delle forze israeliane che hanno colpito diverse barche, lasciando alcuni membri dell’equipaggio alla deriva tra le onde e i temporali. La vicenda ha avuto inizio con un naufragio che ha coinvolto la barca di Antonella Bundu. Il gruppo era partito con un giorno di ritardo rispetto agli altri partecipanti alla missione. Durante la navigazione, la loro imbarcazione si è persa tra le onde. L’organizzazione Open Arms è intervenuta per recuperare dodici naufraghi, ma non ha potuto riportarli immediatamente alla Flottilla. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Naufragio e attacco in mare: il racconto di Antonella Bundu

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