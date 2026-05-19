Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo Flotilla fermati da Israele | Siamo sotto attacco E’ un rapimento

Da corrieretoscano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, la Marina militare israeliana ha intercettato la nave Don Juan, a bordo della quale si trovavano Antonella Bundu e Dario Salvetti, parte della Flotilla diretta a Gaza. I due sono stati fermati durante il loro viaggio nel Mediterraneo. In un comunicato successivo, sono stati dichiarati sotto attacco e hanno parlato di un rapimento. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla situazione nel Mediterraneo orientale e sulle operazioni di controllo delle rotte marittime.

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Antonella Bundu e Dario Salvetti a bordo della Don Juan con la Flotilla verso Gaza sono stati intercettati martedì 19 maggio dalla Marina militare israeliana. L’imbarcazione con i due toscani non era tra le barche abbordate lunedì 18 maggio da Israele. Antonella Bundu, candidata presidente Toscana Rossa regionali Toscana 2025, e Dario Salvetti, in prima linea con Collettivo di Fabbrica ex Gkn, hanno postato via social video poco prima essere intercettati. (Frame video Fb Antonella Bundu) Antonella Bundu: “ Siamo in direzione Gaza. Questa barca è già scappata a due intercettazioni. Ci stanno venendo da dietro”. (Frame video Fb Dario Salvetti)   Dario Salvetti: “Pare che adesso stia per succedere a noi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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