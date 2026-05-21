Mi hanno fatto togliere i pantaloni Flotilla il racconto choc di Antonella Bundu | Fucili puntati e taser un incubo

Antonella Bundu ha riferito di essere stata costretta a togliersi i pantaloni durante l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali. Ha raccontato di aver visto fucili puntati e taser utilizzati dalle forze coinvolte, descrivendo i momenti come un incubo. Tra le oltre 400 persone catturate, Bundu è una delle poche a aver reso pubblica la propria esperienza. L’episodio si è verificato il 21 maggio 2026, a margine di un’operazione condotta da forze israeliane.

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