Mi hanno fatto togliere i pantaloni Flotilla il racconto choc di Antonella Bundu | Fucili puntati e taser un incubo
Antonella Bundu ha riferito di essere stata costretta a togliersi i pantaloni durante l’abbordaggio della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali. Ha raccontato di aver visto fucili puntati e taser utilizzati dalle forze coinvolte, descrivendo i momenti come un incubo. Tra le oltre 400 persone catturate, Bundu è una delle poche a aver reso pubblica la propria esperienza. L’episodio si è verificato il 21 maggio 2026, a margine di un’operazione condotta da forze israeliane.
Istanbul, 21 maggio 2026 – Ore drammatiche. E’ quanto emerge dal racconto di Antonella Bundu, una delle oltre 400 persone finite nelle mani di Israele dopo l’abbordaggio, avvenuto in acque internazionali, della Global Sumud Flotilla. La candidata presidente alle ultime elezioni regionali ed ex capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Firenze è atterrata a Istanbul nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 maggio, e da lì ha proseguito il suo viaggio di ritorno in Italia. Il racconto drammatico "Ad Ashdod con noi c'era anche una ragazza che soffre di epilessia. Le hanno sbattuto due volte la testa per terra”, racconta Bundu, presente sulle... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Sullo stesso argomento
Antonella Bundu ammanettata e presa per il collo: il video choc tra gli attivisti della Flotilla fermati in IsraeleFirenze, 20 maggio 2026 – Le mani dietro la schiena, ammanettata, poi presa per il collo e portata via dagli agenti dello Shin Bet.
Antonella Bundu legata e trascinata stretta al collo, video choc attivisti Flotilla in ginocchio. Ben Gvir: “Benvenuti in Israele”Antonella Bundu legata con le mani strette dietro la schiena e trascinata per il collo con tutti gli attivisti della Flotilla diretta verso Gaza...