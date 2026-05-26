Gli Stati Uniti stanno ricalibrando la loro presenza nella Nato, con l’obiettivo di responsabilizzare maggiormente l’Europa nella difesa collettiva. La mossa fa parte di una strategia di redistribuzione delle responsabilità, già pianificata da tempo e destinata a durare nel medio termine. La decisione rappresenta un cambiamento nelle dinamiche tra Washington e gli alleati europei, con un focus su un ruolo più attivo dell’Europa nelle questioni di sicurezza.

Prosegue l'oscillazione dei rapporti fra Usa e Nato. Washington procede infatti verso una redistribuzione delle responsabilità di difesa collettive, frutto questo di una azione prevista da tempo e programmata sul medio termine. Si prevede infatti il ritiro di 5mila unità statunitensi dall'Europea nei prossimi 6-12 mesi, ma i numeri totali non sono ancora chiari e restano una valutazione degli Usa di cui saranno comunque informati gli alleati. Il tutto avverrà sotto il coordinamento del comandante supremo delle forze alleate in Europa, Alexus Grynkewich, per mantenere "l'operabilita' e l'eseguibilità dei piani di difesa Nato". Le fonti confermano che non ci saranno lacune nella capacità di deterrenza dell'organizzazione atlantica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nato, Usa ricalibrano la presenza: "Responsabilizzare l'Europa"

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