Tajani a Rubio | ‘importante presenza Usa in Europa’

Da imolaoggi.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha affermato che l'Europa e l'Italia hanno bisogno degli Stati Uniti, sottolineando l'importanza della presenza americana nel continente. La dichiarazione è stata rilasciata durante un incontro ufficiale con un collega statunitense. Non sono state fornite ulteriori dettagli sui contenuti della discussione o su eventuali impegni presi durante l'incontro.

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“Sono convinto che l’Europa ha bisogno dell’America, l’Italia ha bisogno dell’America, ma anche gli Stati Uniti hanno bisogno dell’Europa e dell’Italia. Queste sono le relazioni transatlantiche, l’unità dell’Occidente è fondamentale”. E’ quello che il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha detto al segretario di Stato Marco Rubio. A spiegarlo è stato lo stesso vicepremier in un punto stampa al termine del bilaterale con l’omologo americano. Quella con il segretario di Stato americano, ha aggiunto, è stata “una riunione positiva”. “Ho ribadito l’importanza dell’unità dell’Occidente, delle relazioni transatlantiche che per noi sono fondamentali” ha spiegato Tajani, aggiungendo di aver detto a Rubio “qual è la nostra posizione sulla situazione in Medio Oriente.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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