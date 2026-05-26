Nato Cavo Dragone | Su ritmi produzione militare Europa in ritardo

Il presidente del Comitato militare dell’Alleanza atlantica ha affermato che l’Europa è in ritardo sui ritmi di produzione militare. Ha inoltre precisato che gli Stati Uniti non si stanno allontanando dalla NATO. Non sono stati forniti dettagli specifici sulle tempistiche o sui settori coinvolti. La dichiarazione si concentra sulla collaborazione tra gli alleati e sulla necessità di accelerare la produzione di risorse militari europee.

Sui ritmi di produzione militare in Europa «siamo in ritardo, anche a causa della frammentazione industriale che c’è per un malinteso senso di sovranità industriale che sta rallentando questo tipo di processi». Lo ha ammesso l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, ospite martedì 26 maggio a “Cinque minuti” su Raiuno. «Guardiamo l’Ucraina che ha una struttura industriale molto flessibile, molto reattiva e soprattutto estremamente aderente alle necessità operative sul campo», ha spiegato l’ammiraglio Cavo Dragone. «Ingegneri ed esperti di software ucraini sono in prima linea con i soldati», ha aggiunto.... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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