Il generale Giuseppe Cavo Dragone, rappresentante della Nato, ha dichiarato che la situazione di sicurezza internazionale si è aggravata, descrivendo lo scenario come una vera e propria tempesta. Ha evidenziato che le crisi attuali sono aumentate di intensità e complessità, rendendo più difficile gestire le tensioni tra le nazioni. La Nato si trova di fronte a sfide multiple, che richiedono attenzione e risposte coordinate. Le sue parole si inseriscono in un contesto di crescente preoccupazione per la stabilità globale.

Lo scenario di sicurezza è peggiorato”. A dirlo è il presidente del Comitato Militare della Nato, Giuseppe Cavo Dragone. Le crisi esistenti “si sono aggravate e il contesto di sicurezza è diventato ancora più difficile”, ha detto, spiegando che “un buon marinaio ripara le vele prima della tempesta” ma noi “siamo già nel pieno della tempesta”. La Nato e l'allarme sicurezza Attacchi informatici, sabotaggi e disinformazione Le esercitazioni dell'esercito russo Sicurezza, come si sta preparando l'Iran La Nato e l’allarme sicurezza Il presidente del Comitato militare della Nato, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, ha parlato in occasione dell’apertura dell’incontro dei Capi di Stato Maggiore alleati a Bruxelles. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Giuseppe Cavo Dragone della Nato lancia l'allarme sicurezza, "scenario peggiorato, siamo nella tempesta"

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