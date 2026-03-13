L’ammiraglio Cavo Dragone | La Nato è contro l’Asse del Male l’Iran è il suo burattinaio

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, afferma che l’Alleanza atlantica si oppone all’Asse del Male e identifica l’Iran come il principale burattinaio di questa alleanza. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato la posizione della Nato rispetto alle minacce percepite nella regione e ha evidenziato il ruolo di Teheran nelle dinamiche di sicurezza internazionale.

L’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è il chairman del Comitato militare della Nato. E dice che «L’Occidente è in contrapposizione con l’ Asse del Male, di cui l’Iran fa parte se non è addirittura il burattinaio, che costituisce una sfida alla nostra sicurezza, al nostro modello di vita, insomma, alle nostre democrazie». In un’intervista a Repubblica sostiene che «non esiste una minaccia che l’Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare, con una cooperazione sempre più stretta con l’Ue e con l’Onu. Su certi argomenti ci possono essere opinioni differenti. Ma la coesione dell’Alleanza è un dato fuori discussione. C’è in gioco la credibilità dell’Occidente ». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: L’ammiraglio Cavo Dragone: «C’è la Nato, l’esercito europeo non serve»

Leggi anche: L’esercito europeo può attendere. Per l’ammiraglio Cavo Dragone “la Nato non è in crisi, ma serve più cooperazione con gli Usa”

Guerra in Ucraina, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone: «Come Nato valutiamo un attacco preventivo alla Russia»La Nato sta valutando un «attacco preventivo» contro la Russia in risposta agli attacchi ibridi. Lo ha dichiarato al Financial Times l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, capo del Comitato militare ... leggo.it

Cavo Dragone, chi è l’ammiraglio Nato che parla di attacchi ibridi alla RussiaPilota della marina militare, è stato Capo di Stato maggiore della Difesa fino al 2024. Poi il ruolo come presidente del comando militare dell’Alleanza atlantica. Il profilo e cos’ha detto. «Sulla ... lettera43.it

Difesa europea, sicurezza e nuove responsabilità del continente al centro del dibattito a Open Dialogues for the Future a Udine. Dal videomessaggio dell’ammiraglio Cavo Dragone al confronto tra analisti Nato e geopolitici. #OpenDialogues #DifesaEuro - facebook.com facebook

#ODFF2026 Tra ambizione e realismo: la Difesa europea alla prova dei fatti. Una conversazione tra @dpjankowski ( @NATO ) e Jan Techau ( @EurasiaGroup). Con il contributo dell'Amm. Giuseppe Cavo Dragone ( @ItalianNavy). @CamCom_gov x.com