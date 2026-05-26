Austin Hill gareggia con la Chevrolet 33 nel circuito di Nashville, sfidando le altre vetture. La Richard Childress Racing ha deciso di assegnare il numero 33 alla sua auto. Hill affronta la competizione mentre si prepara a rendere omaggio a un pilota scomparso, con eventuali implicazioni sulla sua concentrazione. La squadra ha comunicato che Hill si concentrerà sulla performance, senza commentare ulteriori dettagli sulla pressione legata al tributo.

? Domande chiave Perché la Richard Childress Racing ha scelto il numero 33?. Come gestirà Austin Hill la pressione psicologica del tributo a Busch?. Quali sono le sfide tecniche di Hill sul tracciato di Nashville?. Chi sono i piloti che sfideranno Hill nella griglia di partenza?.? In Breve Hill affronta la diciottesima apparizione nella NASCAR Cup Series a Nashville.. La scuderia usa il numero 33 per onorare il defunto Kyle Busch.. Sul grid partecipano anche Chad Finchun con la Ford 66 e Corey Heim con la Toyota 67.. Hill ha ottenuto un nono posto lo scorso anno sul circuito di Chicago.. Austin Hill guiderà la Chevrolet numero 33 della Richard Childress Racing a Nashville questo fine settimana, subentrando nella vettura di Kyle Busch dopo la scomparsa del campione della NASCAR Cup Series. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nashville: Austin Hill sfida il circuito con la Chevrolet 33

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