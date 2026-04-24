Nashville | il nuovo polo culturale che sfida il fiume con l’arte

A Nashville, il gruppo BIG ha annunciato l'apertura di un nuovo centro dedicato alle arti performative, denominato Tennessee Performing Arts Center. La struttura si estende su una superficie di circa 28.500 metri quadrati e si trova lungo il fiume della città. Questa inaugurazione rappresenta un’ulteriore aggiunta agli spazi culturali presenti nella zona, con l’obiettivo di offrire nuove opportunità di intrattenimento e spettacolo nel settore artistico locale.

?? Cosa sapere Il gruppo BIG presenta il nuovo Tennessee Performing Arts Center di 28.500 mq a Nashville. Il complesso sull'East Bank collegherà il centro città al fiume Cumberland tramite l'arte. Il gruppo di architettura BIG ha presentato il progetto per il nuovo Tennessee Performing Arts Center a Nashville, un complesso di oltre 28.500 mq che trasformerà l'East Bank affacciato sul fiume Cumberland in un polo culturale centrale. La firma del contratto coinvolge anche William Rawn Asso .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nashville: il nuovo polo culturale che sfida il fiume con l’arte Notizie correlate Terme De Montel: un nuovo polo culturale tra benessere, arte e design. Ecco gli eventi in programmaMilano, 10 aprile 2026 – Celebra il suo primo anno di apertura aprendo all'arte contemporanea e al design. Altafiumara Polo Culturale accoglie "Il Mito di Ulisse": tra poesia, musica e arteIl Coro Città di Villa San Giovanni e i Poeti per la Pace hanno incantato il pubblico in uno spettacolo che è svolto tra le opere della mostra...