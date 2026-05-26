Nasdaq vola | la tregua USA-Iran spinge il tech e crolla il petrolio

Notizia in breve

Il Nasdaq ha chiuso in rialzo, trainato dalla riduzione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che ha portato a un calo del prezzo del petrolio. Le azioni tecnologiche hanno beneficiato della notizia, mentre le borse asiatiche, come Tokyo, hanno registrato perdite. La tregua tra le due nazioni ha influenzato i mercati energetici e azionari, con i prezzi del petrolio in discesa e i listini tecnologici in crescita.