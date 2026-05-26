Nasdaq vola | la tregua USA-Iran spinge il tech e crolla il petrolio
Il Nasdaq ha chiuso in rialzo, trainato dalla riduzione delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, che ha portato a un calo del prezzo del petrolio. Le azioni tecnologiche hanno beneficiato della notizia, mentre le borse asiatiche, come Tokyo, hanno registrato perdite. La tregua tra le due nazioni ha influenzato i mercati energetici e azionari, con i prezzi del petrolio in discesa e i listini tecnologici in crescita.
? Punti chiave Come influenzeranno gli attacchi statunitensi al sud dell'Iran i prezzi energetici?. Perché il Nasdaq corre mentre la Borsa di Tokyo registra cali?. Chi pagherà il prezzo della strategia diplomatica tra Washington e Teheran?. Quali nuovi asset industriali stanno attirando capitali durante questa turbolenza?.? In Breve Petrolio WTI crolla al 3,90% toccando i 92,83 dollari al barile.. S&P 500 cresce dello 0,9% estendendo il rialzo da fine 2023.. Nikkei scende dello 0,25% per prese di profitto dopo sei anni.. USA colpiscono siti missilistici nel sud dell'Iran per autodifesa..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
3 Red Flags the US-Iran Deal Is Already Falling Apart
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