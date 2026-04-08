Tregua Usa-Iran crolla il petrolio e volano i mercati | rally di Wall Street

I mercati finanziari hanno reagito positivamente all'annuncio di una tregua tra gli Stati Uniti e l'Iran, con un calo dei prezzi del petrolio e un aumento delle quotazioni di Wall Street. Il presidente americano ha comunicato la sospensione di due settimane della minaccia di attacchi contro l’Iran, creando un’apertura diplomatica che ha impattato subito sugli indici e sui mercati internazionali.

I mercati reagiscono con forza alla tregua annunciata da Donald Trump. Il presidente americano ha infatti dichiarato una sospensione di due settimane della minaccia di attacchi contro l’Iran, aprendo uno spiraglio diplomatico che ha immediatamente influenzato gli equilibri finanziari globali. Il primo effetto si è registrato sul fronte energetico: i future sul petrolio greggio statunitense WTI hanno subito un crollo del 18%, attestandosi intorno ai 92,60 dollari al barile. In calo anche il Brent, che ha perso circa il 6% scendendo a quota 103,40 dollari. Nonostante la flessione, entrambi i benchmark restano comunque ben al di sopra dei livelli precedenti allo scoppio del conflitto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Tregua Usa-Iran, crolla il petrolio e volano i mercati: rally di Wall Street Borse: Tokyo crolla, Wall Street resiste. Petrolio a 73$Il mercato azionario italiano si prepara ad affrontare una giornata di scambi caratterizzata da un'atmosfera di incertezza, in seguito alla chiusura... Leggi anche: Guerra e Trump scuotono i mercati: Wall Street negativa, male Piazza Affari. Petrolio oltre i 110 dollari. Cosa sta accadendo Argomenti più discussi: La mossa di Donald fa crollare il prezzo del petrolio. Lo sprint delle Borse; L’avvertimento di Trump: Un’intera civiltà morirà stanotte; Iran rifiuta tregua di 48 ore proposta da Usa. Teheran abbatte due aerei d'attacco americani; Iran e Usa, come si è arrivati alla tregua? L'asse Cina-Pakistan, l'ok di Mojtaba Khamenei e la sorpresa di Israele. Borse oggi in diretta | Europa attesa in rialzo con l’intervento della Cina nella tregua USA-Iran. Crolla il gas, occhio a InwitLe speranze di un avvio di colloqui di pace si fa sentire sui mercati: scende il petrolio, crolla il gas, tornano gli acquisti sull’oro. Nikkei in corsa e speranze che la proposta Usa in 15 punti sia ... msn.com Iran-Usa, Trump e Teheran dicono sì a tregua di 2 settimane: le news in diretta x.com Robby Giusti. . ULTIMA ORA Accordo Raggiunto è tregua! Grazie a Dio #usa #trump #iran #trégua #pakistan #accordo #DonaldTrump #news #notizie - facebook.com facebook