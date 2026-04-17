Wall Street vola | la tregua in Medio Oriente spinge tech ed energia

I mercati finanziari negli Stati Uniti hanno concluso la giornata con risultati positivi, grazie alla conferma di una tregua tra Israele e Libano. I settori tecnologico ed energetico hanno mostrato i maggiori guadagni, mentre gli investitori hanno mostrato maggiore fiducia in un clima di stabilità nella regione. La notizia di un accordo temporaneo tra le parti ha influenzato positivamente l’andamento delle borse.

I mercati finanziari americani hanno registrato una chiusura positiva giovedì, trainati dal consolidamento della tregua tra Israele e Libano. L’indice S&P 500 ha infatti recuperato i livelli precedenti all’inizio del conflitto con l’Iran, beneficiando delle dichiarazioni di Trump riguardanti l’accordo raggiunto tra i vertici di Israele e Libano durante il recente incontro a Washington. L’impatto della stabilità geopolitica sui comparti energetici e tecnologici. La riduzione delle tensioni in Medio Oriente ha innescato un movimento di riposizionamento degli investitori, con un impatto diretto su settori chiave che influenzano la catena dei costi globali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Wall Street vola: la tregua in Medio Oriente spinge tech ed energia Notizie correlate Wall Street in equilibrio: Tech vola, Salute scendeLe borse statunitensi hanno chiuso la seduta di venerdì 3 aprile 2026 in sostanziale equilibrio, confermando una tendenza alla stabilità dopo le... Wall Street: il tech spinge il Nasdaq, Dow Jones in affannoLe borse americane mostrano segnali contrastanti nella sessione di apertura di questo sabato 11 aprile 2026, con un Nasdaq che registra una crescita... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Borse, Piazza Affari difende record con occhi sull'Iran e allungo Mps. Wall Street sui massimi storici; Wall Street vola, ma queste azioni possono ancora correre - Non fartele sfuggire; Amazon compra Globalstar, sfida Starlink e vola a Wall Street; La nuova bolla che agita Wall Street. Wall Street vola, ma queste azioni possono ancora correre - Non fartele sfuggireIn un mercato che corre verso nuovi vertici, la vera sfida non è solo esserci, ma battere il mercato con precisione chirurgica. È qui che entra in gioco la potenza di ProPicks IA, uno strumento che ... it.investing.com Wall Street ritrova slancio, vola TeslaGiornata positiva a Wall Street, dove solo il Dow Jones ha terminato la sessione in parziale calo, mentre l’S&P500 e soprattutto il Nasdaq hanno archiviato un discreto guadagno, mentre gli investitori ... milanofinanza.it La strategia Ue: aspetta e spera ma (forse) i tassi non saliranno Giorgetti vola negli States a rassicurare i lupi di Wall Street, la Germania già ottiene l'ok agli aiuti alle (sue) imprese... - facebook.com facebook L'ascesa inarrestabile di Starlink: verso lo sbarco a Wall Street e la conquista dello Spazio digitale x.com