Nascerà una nuova città milanese | a che punto sono i lavori di Mind l' ex area Expo da 4,5 miliardi

Sono in corso i lavori per la creazione di una nuova area urbana a Milano, chiamata Mind, sull'ex area Expo. I lavori sono ancora in fase di sviluppo, con interventi in corso per la realizzazione delle strutture e delle infrastrutture. Nello stesso spazio, sono stati avviati progetti agricoli come la coltivazione di olio e la presenza di circa cento vigneti. La realizzazione dell’intervento ha un budget di circa 4,5 miliardi di euro.

A Mind, da quando è finito Expo, hanno cominciato anche a coltivare l’olio. Infondo al distretto nato sui terreni dell’Esposizione universale ci sono un centinaio di vigneti. Sono nella zona più a est, quella che in linea d’aria arriva fino all’ospedale Sacco. Mind è l’acronimo di Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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