Il piano per difendere Cesena la città che ha l' area a rischio più estesa in Romagna | spunta una nuova area allagabile

Un nuovo capitolo del Piano per l'assetto idrogeologico riguarda la protezione di Cesena, con particolare attenzione all’area del Savio. Nel documento si parla di una vasta zona urbana a rischio allagamenti e si menziona la creazione di una nuova area allagabile. La pianificazione comprende interventi mirati a mitigare i pericoli legati alle inondazioni nella parte centrale della città e nelle zone circostanti.

C'è un ampio capitolo dedicato al Savio e al rischio idraulico che corre una vastissima zona dell’area urbana di Cesena nel poderoso piano di messa in sicurezza della Romagna (Pai, sigla che sta per Piano per l'assetto idrogeologico). Dopo le disastrose alluvioni del 2023 e 2024, a redigere il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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