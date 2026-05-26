Nasce il circolo Penne Area Vestina di Sinistra Italiana | coordinatore Guglielmo Di Paolo
L'assemblea degli iscritti di Sinistra Italiana-Alleanza Verdi Sinistra si è svolta a Penne, portando alla nascita del circolo “Penne, Area Vestina”. Il nuovo coordinatore è Guglielmo Di Paolo. La riunione ha coinvolto i partecipanti locali in una discussione per la costituzione del circolo. Non sono state comunicate ulteriori decisioni o dettagli organizzativi.
L'assemblea degli iscritti e delle iscritte di Sinistra Italiana-Alleanza Verdi Sinistra, che si è tenuta a Penne, ha dato vita al nuovo circolo “Penne, Area Vestina”.Come coordinatore è stato eletto Guglielmo Di Paolo.“Un appuntamento partecipato, che segna una tappa importante nel rafforzamento. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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