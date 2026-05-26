Nasce il circolo Penne Area Vestina di Sinistra Italiana | coordinatore Guglielmo Di Paolo

Notizia in breve

L'assemblea degli iscritti di Sinistra Italiana-Alleanza Verdi Sinistra si è svolta a Penne, portando alla nascita del circolo “Penne, Area Vestina”. Il nuovo coordinatore è Guglielmo Di Paolo. La riunione ha coinvolto i partecipanti locali in una discussione per la costituzione del circolo. Non sono state comunicate ulteriori decisioni o dettagli organizzativi.