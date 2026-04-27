Nasce l’Ugs Abruzzo Unione giovani di sinistra Alex Giaccio eletto coordinatore regionale

Si è concluso il percorso di fondazione dell’Unione Giovani di Sinistra (Ugs) Abruzzo, con la nomina di Alex Giaccio come coordinatore regionale. L’evento ha visto una forte partecipazione e un senso di compattezza tra i membri, segnando l’avvio ufficiale delle attività della nuova associazione giovanile nel territorio. La cerimonia si è svolta in un clima di entusiasmo e determinazione.

Si è concluso con un segnale di forte unità e mobilitazione il percorso fondativo dell’Unione Giovani di Sinistra (Ugs) Abruzzo. Dopo le tappe provinciali di Chieti e Pescara, l’organizzazione ha tenuto venerdì 24 aprile il suo primo congresso regionale nella sede di Sinistra Italiana a Pescara.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Leggi anche: Alessandro Rinaldi il nuovo coordinatore regionale di Lega giovani Emilia Primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, Cecala eletto segretarioSi è svolto lo scorso 12 marzo il primo congresso regionale della Uil Fp Anas Abruzzo, un momento di confronto e partecipazione per i lavoratori del...