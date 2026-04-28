Nasce il circolo cittadino di Sinistra Italiana

Da casertanews.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Santa Maria Capua Vetere è stato ufficialmente costituito il circolo cittadino di Sinistra Italiana. Tra i membri figura il consigliere comunale, già noto come esponente di Sinistra Italiana-Avs, che si sta preparando per le prossime elezioni comunali in programma nella città. La creazione del circolo porta avanti l’attività politica locale del partito, coinvolgendo rappresentanti e sostenitori del territorio.

Si costituisce a Santa Maria Capua Vetere il circolo cittadino di Sinistra Italiana, di cui fa parte il consigliere comunale Danilo Talento che già si è dichiarato in passato esponente di Sinistra Italiana-Avs, e che si attiva anche in vista delle prossime elezioni comunali, in programma nella.🔗 Leggi su Casertanews.it

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