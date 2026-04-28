Nasce il circolo cittadino di Sinistra Italiana

A Santa Maria Capua Vetere è stato ufficialmente costituito il circolo cittadino di Sinistra Italiana. Tra i membri figura il consigliere comunale, già noto come esponente di Sinistra Italiana-Avs, che si sta preparando per le prossime elezioni comunali in programma nella città. La creazione del circolo porta avanti l’attività politica locale del partito, coinvolgendo rappresentanti e sostenitori del territorio.

Si costituisce a Santa Maria Capua Vetere il circolo cittadino di Sinistra Italiana, di cui fa parte il consigliere comunale Danilo Talento che già si è dichiarato in passato esponente di Sinistra Italiana-Avs, e che si attiva anche in vista delle prossime elezioni comunali, in programma nella.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Radicamento territoriale, nasce il Circolo "del Sorbara" di Sinistra ItalianaSi è ufficialmente costituito il Circolo territoriale "del Sorbara" di Sinistra Italiana, un nuovo presidio politico che comprende i territori di... Leggi anche: Nasce il circolo di Sinistra italiana di Viterbo: congresso costitutivo nella sede Arci Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sinistra Italiana sulla crisi Natuzzi, una ferita aperta per il nostro territorio; Nuovi incarichi politici in Sinistra Italiana di Ragusa; Sinistra Italiana accoglie favorevolmente l'uscita dalla maggioranza del Pd; Sinistra Italiana Ragusa: Scrofani e Motta coportavoce. VERSO LE ELEZIONI SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sinistra Italiana pronta a costituire il circolo cittadino: è il momento di restituire alla nostra comunità una politica autentica19:02:39 SANTA MARIA CAPUA VETERE. «Il costituendo circolo cittadino di Sinistra Italiana di Santa Maria Capua Vetere avverte con sempre maggiore urgenza la necessità di ricostruire, anche nella nostr ... casertafocus.net Vetralla, nasce il circolo di Sinistra Italiana – AVSSi è costituito il 18 aprile scorso, a Vetralla, il circolo di Sinistra Italiana – Alleanza Verdi e Sinistra (AVS). All’iniziativa hanno preso parte numerose cittadine e cittadini, a testimonianza del ... newtuscia.it Due centri per migranti sul territorio di un Paese terzo, per dissuadere l’arrivo sul suolo nazionale. Non sono quelli del protocollo Italia-Albania, tanto criticato dalla sinistra italiana ma diventato modello europeo e “validato” nei giorni scorsi anche dall’Avvocato - facebook.com facebook "Esiste una tentazione ricorrente di una parte della sinistra italiana: quella di credere che il diritto alla memoria e alla libertà appartenga a chi si riconosce sotto una sola bandiera". Il commento di Massimo Recalcati x.com