NASCAR si torna ‘nella storia’ a Darlington

La stagione della NASCAR Cup Series torna a Darlington con la sesta gara del campionato. La competizione di domenica segna l’inizio di una delle due tappe in South Carolina e rappresenta un momento importante nel calendario, con 26 eventi in programma. I piloti si preparano a scendere in pista per una corsa che promette emozioni e sfide intense.

Riparte da Darlington la stagione della NASCAR Cup Series per una nuova competizione da non perdere. La competizione di domenica sarà la sesta delle ventisei previste per quanto riguarda la regular season, la prima delle due che si correranno in South Carolina. La NASCAR ripercorrerà come accadrà negli ultimi anni la propria storia questo weekend con il ‘Throwback Weekend’. Alcune storiche livree veranno riproposte nello schieramento della Cup Series, una piacevole tradizione che precedentemente veniva rispettata a settembre con la ‘Southern 500’. Joey Logano (2022), William Byron (2023), Brad Keselowski (2024) e Denny Hamlin (2025) hanno vinto almeno una volta la ‘Goodyear 400’, tornata nel calendario ufficialmente dal 2020 dopo il periodo del COVID-19. 🔗 Leggi su Oasport.it

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