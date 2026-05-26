Narrazioni dell' altrove | l' estate di Exatr riparte a offerta libera tra mostre storiche e grandi ospiti
Per il quinto anno consecutivo, gli spazi di Exatr tornano ad accendersi con ExtraTerrestre, la rassegna estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e Tiresia Media, che attraversa linguaggi, immaginari e pratiche della contemporaneità, trasformando l’ex deposito delle corriere in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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