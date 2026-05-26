Narrazioni dell' altrove | l' estate di Exatr riparte a offerta libera tra mostre storiche e grandi ospiti

Da forlitoday.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per il quinto anno consecutivo, gli spazi di Exatr tornano ad accendersi con ExtraTerrestre, la rassegna estiva organizzata da Città di Ebla, Spazi Indecisi, Sunset e Tiresia Media, che attraversa linguaggi, immaginari e pratiche della contemporaneità, trasformando l’ex deposito delle corriere in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Incontri, mostre e grandi ospiti: torna il Festival della Giustizia PenaleDal 14 al 17 maggio 2026 si svolgerà la settima edizione del Festival della Giustizia Penale, un evento che riunisce incontri, mostre e grandi ospiti...

Weekend in festa con “Balla la Liberazione”, dj set Velvet e Galactica. Poi mostre mercato e grandi ospitiQuesto fine settimana lungo sulla Riviera si svolge un evento che celebra la ricorrenza della Liberazione attraverso diverse iniziative.

Si parla di: La Calabria invisibile, come il cinema (s)monta il paesaggio: la nuova narrazione che serve alla regione · LaC News24; Un’altra guerra fuori dai radar dell’informazione? | #4wd.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web