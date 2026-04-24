Weekend in festa con Balla la Liberazione dj set Velvet e Galactica Poi mostre mercato e grandi ospiti

Questo fine settimana lungo sulla Riviera si svolge un evento che celebra la ricorrenza della Liberazione attraverso diverse iniziative. Venerdì sera, si terranno dj set con artisti noti, mentre durante il giorno si svolgono mostre mercato e incontri con ospiti di rilievo. La manifestazione combina momenti di festa, musica e cultura, creando un programma che unisce celebrazioni civili e attività artistiche.

È la Liberazione il filo rosso di questo weekend lungo della Riviera, che fa convivere celebrazioni civili, musica e mostre in uno stesso racconto. Sabato 25 aprile, torna in città, al parco della Serra Cento Fiori, il festival “Balla la Liberazione”, mentre nelle località limitrofe si susseguono.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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