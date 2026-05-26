Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude la campagna elettorale ad Avellino e arrivano le dichiarazioni di Laura Nargi dopo il voto. L’ex candidata ha rivolto gli auguri al nuovo sindaco Nello Pizza e al nuovo Consiglio Comunale, ringraziando candidati, sostenitori e cittadini per il percorso condiviso durante queste settimane. “ Avellino ha bisogno di serenità, equilibrio e responsabilità ”, ha dichiarato, assicurando un contributo serio e costruttivo per il futuro della città. “ Si chiude qui una campagna elettorale intensa. Piena di facce, di mani strette, di voci ascoltate. Auguri sinceri al nuovo sindaco Nello Pizza. Auguri a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere elette. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nargi dopo il voto: “Continuerò a lavorare per Avellino”

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