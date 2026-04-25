A Avellino, Laura Nargi ha annunciato di aver presentato cinque liste in vista delle prossime elezioni comunali. La candidata intende competere per il ruolo di sindaco con una coalizione che mira a coinvolgere diversi gruppi di elettori attraverso una strategia multipolare. La sua iniziativa si inserisce nel quadro delle consultazioni che si svolgeranno nelle prossime settimane.

? Cosa sapere Laura Nargi presenta cinque liste per la candidatura a sindaco di Avellino.. La coalizione punta a intercettare diversi segmenti elettorali tramite una strategia multipolare.. Laura Nargi punta alla guida di Avellino con una coalizione composta da cinque liste diverse che presentano i propri candidati per le prossime amministrative. L’ex sindaca ha strutturato il proprio progetto attorno a un gruppo eterogeneo di sigle. Tra queste figurano Siamo Avellino, Sceglie Avellino, Ora Avellino e Forza Avellino. A completare l’assetto elettorale per la candidatura di Nargi intervengono le liste Fratelli di Avellino e Melillo Gerardo. La composizione dei candidati riflette una volontà di copertura capillare del territorio attraverso nomi che spaziano tra professionisti e figure note della scena locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avellino, la sfida di Laura Nargi: 5 liste per conquistare il voto

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