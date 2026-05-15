Ad Avellino, la situazione politica si è evoluta rapidamente negli ultimi mesi. Oggi, un rappresentante di Fratelli d’Italia si trova in città per sostenere i candidati del partito, tra cui Laura Nargi. In passato, il quadro politico locale appariva differente, ma con il passare del tempo sono cambiate le alleanze e le figure di riferimento. La visita di questa figura politica si inserisce in un contesto di rafforzamento del partito nella zona, dopo le recenti elezioni regionali.

Tempo di lettura: 2 minuti Ad Avellino cambia tutto nel giro di pochi mesi. Edmondo Cirielli oggi arriva in città per sostenere Laura Nargi e i candidati di Fratelli d’Italia, ma fino a poco tempo fa il quadro politico era ben diverso. Alle ultime Regionali, infatti, l’attuale viceministro e candidato del centrodestra aveva incassato anche il sostegno politico di Gianluca Festa, allora schierato nell’orbita civica legata alla lista “Cirielli Presidente”. Una fotografia politica che racconta meglio di ogni dichiarazione il ribaltamento degli equilibri nel capoluogo irpino. Oggi Cirielli sceglie di puntare apertamente su Laura Nargi, prendendo parte all’iniziativa organizzata in città insieme ai candidati di Fratelli d’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cirielli ad Avellino per Nargi: cambia lo scenario dopo le Regionali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Avellino, Cirielli spinge la lista Nargi: l’obiettivo è il primo turno? Punti chiave Come influirà la presenza di Cirielli sulla strategia elettorale di Nargi? Quali sono le promesse concrete per risolvere il problema...

Elezioni amministrative ad Avellino, le 5 liste per Nargi: i candidatiTempo di lettura: < 1 minutoSono cinque le liste a sostegno della candidatura a sindaco dell’ex sindaco di Avellino Laura Nargi.

Grandi manovre nel centrodestra: incontro Nargi-Cirielli al ristoranteCirielli-Nargi, incontro al ristorante. Il vice ministro degli Esteri e la candidata civica sostenuta da Forza Italia si stanno incontrati in questi minuti in un locale di viale dei Platani ... ilmattino.it

Campania, vertice Fdi-FI: 'Unità alle comunali, partendo da Salerno e Avellino'. Cirielli, 'clima nuovo di collaborazione' #ANSA x.com

Avellino, l'intervista ad Edmondo Cirielli: Ora spazio a Benigni, Nargi non è unitariaIl ministro Piantedosi ha dettato una linea che sosteniamo in toto e il nome di Benigni va benissimo. Il valore del centrodestra e l'unità sono fondamentali. A questo punto Nargi non li può più ... ilmattino.it