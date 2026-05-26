Narcotraffico dal Sud America al litorale laziale | quattro fermi affari per 800 chili l’anno

Quattro persone sono state fermate durante un’operazione dei Carabinieri a Civitavecchia. L’indagine ha portato al sequestro di circa 800 chili di droga destinata al traffico dal Sud America al litorale laziale. Le forze dell’ordine hanno scoperto un traffico di ingenti quantità di sostanze stupefacenti, con affari stimati in circa 800 chili all’anno. Le indagini sono coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Civitavecchia, 26 maggio 2026 – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Civitavecchia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.) della Procura della Repubblica di Roma, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo nei confronti di 4 indagati, tre stranieri e un italiano, gravemente indiziati di far parte di una complessa associazione per delinquere dedita al traffico di stupefacenti a carattere transnazionale, importando dal Sud America e distribuendo in Italia ingenti quantitativi di cocaina, con un volume d’affari stimato in circa 800 kg di stupefacente movimentati ogni anno. L’indagine ha avuto inizio nell’agosto 2025, fornendo agli inquirenti la mappa iniziale del sodalizio sudamericano-italiano. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Maxi operazione antidroga: quattro fermi per traffico internazionale di cocaina

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